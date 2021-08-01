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Ленер: атаковать Кейна, не зная правды — нечестно и не по-американски

Ленер: атаковать Кейна, не зная правды — нечестно и не по-американски
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Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал скандал, связанный с форвардом «Сан-Хосе» Эвандером Кейном и его игрой на ставках.

«Забавно, что теперь человек виновен, хотя ещё ничего не доказано, все слушают только одну сторону. Мы очень быстро разобрались в вопросах, о которых вообще сложно что-либо судить. Я не знаю фактов, но пройдёт время и мы узнаем всю информацию.

Я играл с Эвандером, я видел его ошибки и то, как он держался на публике, ему приходилось справляться со многими проблемами.

Когда дело касается разводов и браков, никто из нас не знает, что происходит на самом деле, но выводы мы делаем очень быстро, выслушав только одну сторону. Я много раз видел, как Эвандер делает ставки, но никогда они не были на хоккей.

Я не могу ничего утверждать, потому что не располагаю всеми фактами. Но атаковать его, не зная правды, нечестно и не по-американски», – написал Ленер в «твиттере».

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