«Виннипег» подписал контракт на один год с форвардом Погански

Нападающий Остин Погански подписал контракт с «Виннипег Джетс».
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение носит двусторонний характер, срок — один год. Зарплата форварда составит $ 750 тыс.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 25-летний Погански выступал в составе «Сент-Луис Блюз». Он принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата, не отметившись в них результативными действиями при общей полезности "-1".
«Блюз» заняли четвёртое место в Западном дивизионе регулярки-2020/2021, в первом раунде Кубка Стэнли уступив «Колорадо» (0-4).
Нападающий был выбран на драфте НХЛ 2014 года в четвёртом раунде под общим 110-м номером «Сент-Луисом».
Напомним, новый сезон НХЛ стартует 12 октября. «Виннипег» первый матч сыграет 14 октября в гостях с «Анахайм Дакс».
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