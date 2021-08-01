«Сент-Луис» подписал новый контракт с форвардом Джошуа
Поделиться
Нападающий Дакота Джошуа подписал новый контракт с «Сент-Луис Блюз».
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено сроком на один год и носит двусторонний характер. Зарплата на уровне НХЛ составит $ 750 тыс., АХЛ – $ 100 тыс.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Джошуа принял участие в 12 играх регулярного чемпионата, сумев забросить одну шайбу при показателе полезности "-3" и 7 минутах штрафного времени. На его счету также шесть матчей в АХЛ за «Ютика Кометс», в которых он набрал 3 (2+1) очка.
Джошуа был выбран на драфте НХЛ 2014 года в пятом раунде под общим 128-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».
Первый матч в предстоящем регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» сыграет 16 октября в гостях с «Колорадо».
Комментарии
- 1 августа 2021
-
23:35
-
23:11
-
22:40
-
22:06
-
21:39
-
21:20
-
20:43
-
20:23
-
19:51
-
19:27
-
18:49
-
18:23
-
17:44
-
17:20
-
16:35
-
16:19
-
15:41
-
15:19
-
14:24
-
14:07
-
13:19
-
12:40
-
12:09
-
11:40
-
11:22
-
10:36
-
10:04
-
09:00
-
08:41
-
08:27
- 31 июля 2021
-
23:44
-
23:23
-
23:10
-
22:11
-
22:01
Партнерский контент