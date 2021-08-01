«Сент-Луис» подписал новый контракт с форвардом Джошуа

Нападающий Дакота Джошуа подписал новый контракт с «Сент-Луис Блюз».



Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено сроком на один год и носит двусторонний характер. Зарплата на уровне НХЛ составит $ 750 тыс., АХЛ – $ 100 тыс.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Джошуа принял участие в 12 играх регулярного чемпионата, сумев забросить одну шайбу при показателе полезности "-3" и 7 минутах штрафного времени. На его счету также шесть матчей в АХЛ за «Ютика Кометс», в которых он набрал 3 (2+1) очка.



Джошуа был выбран на драфте НХЛ 2014 года в пятом раунде под общим 128-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».



Первый матч в предстоящем регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» сыграет 16 октября в гостях с «Колорадо».