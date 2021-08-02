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Никита Задоров из «Калгари» и ещё 16 хоккеистов подали иски в арбитраж НХЛ

Стало известно, что 17 хоккеистов НХЛ, имеющих разногласия с клубами о зарплате в новых контрактах, подали иски в арбитраж. Об этом сообщает известный североамериканский журналист Эллиот Фридман в «Твиттере».

Так, среди этих 17 игроков оказались: Зак Астон-Риз («Питтсбург Пингвинз»), Росс Колтон («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эндрю Копп («Виннипег Джетс»), Джейсон Дикинсон («Ванкувер Кэнакс»), Винс Данн («Сиэтл Кракен»), Адам Эрне («Детройт Ред Уингз»), Данте Фаббро («Нэшвилл Предаторз»), Деннис Гилберт («Колорадо Эвеланш»), Эйден Хилл («Сан-Хосе Шаркс»), Майкл Макнивен («Монреаль Канадиенс»), Виктор Мете («Оттава Сенаторз»), Адам Пелеч («Нью-Йорк Айлендерс»), Ник Пионк («Виннипег Джетс»), Зак Сэнфорд («Сент-Луис Блюз»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), Якуб Врана («Детройт Ред Уингз») и Никита Задоров («Калгари Флэймз»).

В дальнейшем лига должна определиться с датой рассмотрения этих арбитражных дел.