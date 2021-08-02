Никита Задоров из «Калгари» и ещё 16 хоккеистов подали иски в арбитраж НХЛ

Стало известно, что 17 хоккеистов НХЛ, имеющих разногласия с клубами о зарплате в новых контрактах, подали иски в арбитраж. Об этом сообщает известный североамериканский журналист Эллиот Фридман в «Твиттере».
Так, среди этих 17 игроков оказались: Зак Астон-Риз («Питтсбург Пингвинз»), Росс Колтон («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эндрю Копп («Виннипег Джетс»), Джейсон Дикинсон («Ванкувер Кэнакс»), Винс Данн («Сиэтл Кракен»), Адам Эрне («Детройт Ред Уингз»), Данте Фаббро («Нэшвилл Предаторз»), Деннис Гилберт («Колорадо Эвеланш»), Эйден Хилл («Сан-Хосе Шаркс»), Майкл Макнивен («Монреаль Канадиенс»), Виктор Мете («Оттава Сенаторз»), Адам Пелеч («Нью-Йорк Айлендерс»), Ник Пионк («Виннипег Джетс»), Зак Сэнфорд («Сент-Луис Блюз»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), Якуб Врана («Детройт Ред Уингз») и Никита Задоров («Калгари Флэймз»).
В дальнейшем лига должна определиться с датой рассмотрения этих арбитражных дел.
- 2 августа 2021
-
01:27
- 1 августа 2021
-
23:35
-
23:11
-
22:40
-
22:06
-
21:39
-
21:20
-
20:43
-
20:23
-
19:51
-
19:27
-
18:49
-
18:23
-
17:44
-
17:20
-
16:35
-
16:19
-
15:41
-
15:19
-
14:24
-
14:07
-
13:19
-
12:40
-
12:09
-
11:40
-
11:22
-
10:36
-
10:04
-
09:00
-
08:41
-
08:27
- 31 июля 2021
-
23:44
-
23:23
-
23:10
-
22:11