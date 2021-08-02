Генменеджер «Флориды»: мы хотим стать лучше и продолжать двигаться вперёд в плей-офф

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито рассказал о задачах клуба.



«Мы хотим заполучить тех игроков, которым удалось проявить себя. Мы верим, что они будут отличаться и в будущем, а также станут дальше участвовать в продвижении нашей команды вперёд и становиться всё лучше и лучше.



Нам очень повезло с игроками, которые обладают большим набором навыков и умений, которые могут играть как в топ-6, так и в низших двух звеньях. Игроками, которые могут играть как слева, так и справа.



Мы хотим стать лучше и продолжать двигаться вперёд по сетке в плей-офф. Мы хотим побеждать. И это единственный показатель, по которому мы судим себя.



Нам нужно вывести на лёд команду, которая постоянно побеждает и идёт вперёд. Это именно то, что мы пытаемся сделать», — цитирует Зито официальный сайт НХЛ на русском языке.

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