НХЛ отказалась регистрировать контракт Грубауэра с «Сиэтлом»

НХЛ не стала регистрировать шестилетний контракт голкипера «Сиэтл Кракен» Филиппа Грубауэра с клубом с кэпхитом $ 5,9 млн, сообщает CapFriendly.
«Контракт Грубауэра с «Сиэтл Кракен» был отклонён центральным реестром НХЛ за нарушение требований к предварительному контракту.
Повышение на $ 1,5 млн в период с 2022/2023 по 2023/2024 превышает 25% от заработной платы за первый год. Требуются реструктуризация и повторная отправка контракта», — написано в заявлении CapFriendly в «Твиттере».
По итогам регулярного чемпионата Грубауэр вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи».
В регулярном чемпионате «Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде обыграл «Сент-Луис Блюз», а во втором уступил «Вегас Голден Найтс».
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