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Объявлен состав олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open

Объявлен состав олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open
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Официальный сайт ФХР объявил состав олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open.

Вратари: Ярослав Аскаров, Дмитрий Николаев (оба — СКА), Егор Гуськов («Локомотив»);

Защитники: Владимир Грудинин, Николай Макаров (оба — ЦСКА), Арсений Коромыслов, Кирилл Кирсанов (оба — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Василий Мачулин («Динамо»), Кирилл Стеклов («Витязь»), Тимофей Давыдов («Авангард»), Егор Савиков («Лада»), Алексей Варенник («Сибирь»);

Нападающие: Данил Гущин («Маскегон Ламберджекс»), Даниил Аймурзин («Салават Юлаев»), Фёдор Свечков, Даниил Лазутин, Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Федотов («Торпедо»), Андрей Баканов, Кирилл Мельниченко (оба — «Сочи»), Богдан Тринеев, Александр Кисаков, Дмитрий Злодеев (все — «Динамо» М), Данила Юров («Металлург» Мг), Кирилл Кондырев («Витязь»), Никита Гуслистов («Северсталь»).

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