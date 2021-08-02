Объявлен состав олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open

Официальный сайт ФХР объявил состав олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open.
Вратари: Ярослав Аскаров, Дмитрий Николаев (оба — СКА), Егор Гуськов («Локомотив»);
Защитники: Владимир Грудинин, Николай Макаров (оба — ЦСКА), Арсений Коромыслов, Кирилл Кирсанов (оба — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Василий Мачулин («Динамо»), Кирилл Стеклов («Витязь»), Тимофей Давыдов («Авангард»), Егор Савиков («Лада»), Алексей Варенник («Сибирь»);
Нападающие: Данил Гущин («Маскегон Ламберджекс»), Даниил Аймурзин («Салават Юлаев»), Фёдор Свечков, Даниил Лазутин, Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Федотов («Торпедо»), Андрей Баканов, Кирилл Мельниченко (оба — «Сочи»), Богдан Тринеев, Александр Кисаков, Дмитрий Злодеев (все — «Динамо» М), Данила Юров («Металлург» Мг), Кирилл Кондырев («Витязь»), Никита Гуслистов («Северсталь»).
- 2 августа 2021
-
14:40
-
14:29
-
12:35
-
11:46
-
11:01
-
10:10
-
09:51
-
09:34
-
09:00
-
08:40
-
08:18
-
01:27
- 1 августа 2021
-
23:35
-
23:11
-
22:40
-
22:06
-
21:39
-
21:20
-
20:43
-
20:23
-
19:51
-
19:27
-
18:49
-
18:23
-
17:44
-
17:20
-
16:35
-
16:19
-
15:41
-
15:19
-
14:24
-
14:07
-
13:19
-
12:40
-
12:09