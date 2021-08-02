«Флорида» заключила однолетнее соглашение с голкипером Монтембо

«Флорида Пантерз» объявила о подписании нового контракта с голкипером Самуэлем Монтембо.



Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключено однолетнее двустороннее соглашение. Зарплата Монтембо составит $ 750 тыс. на уровне НХЛ, и $ 250 тыс. — в АХЛ.



В прошедшем сезоне 24-летний канадский вратарь не сыграл в НХЛ. Он выступал за фарм-клуб «Пантерз» — «Сиракьюз Кранч», проведя в АХЛ 13 матчей и пропуская в среднем по 2,86 гола за игру. Всего в Национальной хоккейной лиге у Монтембо проведено 25 матчей, из которых 19 — в старте. Он одержал девять побед, отражая 89,2% бросков и пропуская в среднем 3,20 шайбы за игру.



Монтембо был выбран на драфте НХЛ 2015 года «Флоридой» в третьем раунде под общим 77-м номером.