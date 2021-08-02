«Флорида» заключила однолетнее соглашение с голкипером Монтембо
Поделиться
«Флорида Пантерз» объявила о подписании нового контракта с голкипером Самуэлем Монтембо.
Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключено однолетнее двустороннее соглашение. Зарплата Монтембо составит $ 750 тыс. на уровне НХЛ, и $ 250 тыс. — в АХЛ.
В прошедшем сезоне 24-летний канадский вратарь не сыграл в НХЛ. Он выступал за фарм-клуб «Пантерз» — «Сиракьюз Кранч», проведя в АХЛ 13 матчей и пропуская в среднем по 2,86 гола за игру. Всего в Национальной хоккейной лиге у Монтембо проведено 25 матчей, из которых 19 — в старте. Он одержал девять побед, отражая 89,2% бросков и пропуская в среднем 3,20 шайбы за игру.
Монтембо был выбран на драфте НХЛ 2015 года «Флоридой» в третьем раунде под общим 77-м номером.
Комментарии
- 2 августа 2021
-
17:24
-
17:04
-
16:12
-
15:28
-
14:40
-
14:29
-
12:35
-
11:46
-
11:01
-
10:10
-
09:51
-
09:34
-
09:00
-
08:40
-
08:18
-
01:27
- 1 августа 2021
-
23:35
-
23:11
-
22:40
-
22:06
-
21:39
-
21:20
-
20:43
-
20:23
-
19:51
-
19:27
-
18:49
-
18:23
-
17:44
-
17:20
-
16:35
-
16:19
-
15:41
-
15:19
-
14:24
Партнерский контент