Петтерссон: не могу дождаться момента, когда присоединюсь к «Спартаку», чтобы побеждать

Шведский нападающий «Спартака» Эмиль Петтерссон прибыл в Москву и поделился эмоциями от перехода в команду.



«Я немного переписывался с Оскаром и Кристианом (Данском — голкипером клуба и Скарфагеном — тренером по физподготовке. — прим. «Чемпионата»), и, конечно, следил в «Инстаграме» за тем, как проходят сборы.



Для меня это новый вызов, я буду играть в КХЛ впервые в карьере, не могу дождаться этого момента, когда присоединюсь к команде, чтобы побеждать», — цитирует Петтерссона официальный сайт клуба.



Напомним, соглашение между «Спартаком» и форвардом сборной Швеции заключено сроком на один сезон.



27-летний Петтерссон — действующий чемпион Швеции в составе клуба «Векшё», в минувшем сезоне-2020/2021 стал лучшим бомбардиром команды, набрав в 66 матчах чемпионата и плей-офф 55 (24 + 31) очков.



Также в этом сезоне новичок «Спартака» выступал за сборную Швеции, набрав 4 (2+2) очка в шести матчах, и был кандидатом на участие в чемпионате мира.