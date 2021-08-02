Юниорская сборная России обыграла Финляндию в первом матче на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России по хоккею провела свой стартовый матч на Кубке Глинки/Гретцки с командой Финляндии. Встреча завершилась победой подопечных Альберта Лещёва со счётом 5:2.
Счёт в матче на восьмой минуте в большинстве открыл форвард Илья Квочко. На 17-й минуте ответную шайбу забросил финский нападающий Йоаким Кемелль. На 30-й минуте Матвей Мичков второй раз в матче вывел Россию вперёд, реализовав большинство. Финляндия сумела сравнять счёт на 38-й минуте в ситуации 5-на-4 усилиями Топи Рённи.
На пятой минуте третьего периода российская сборная снова повела в счёте, отличился защитник Михаил Гуляев. В конце матча, на 59-й и 60-й минутах, Россия забросила две шайбы в пустые ворота. Авторами стали Матвей Мичков и Глеб Трикозов.
Следующий матч российская команда сыграет завтра, 3 августа. Соперник — сборная Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Напомним, на групповом этапе российская сборная также сыграет с командой Чехии. 6 августа состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.
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