Юниорская сборная России обыграла Финляндию в первом матче на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России по хоккею провела свой стартовый матч на Кубке Глинки/Гретцки с командой Финляндии. Встреча завершилась победой подопечных Альберта Лещёва со счётом 5:2.



Счёт в матче на восьмой минуте в большинстве открыл форвард Илья Квочко. На 17-й минуте ответную шайбу забросил финский нападающий Йоаким Кемелль. На 30-й минуте Матвей Мичков второй раз в матче вывел Россию вперёд, реализовав большинство. Финляндия сумела сравнять счёт на 38-й минуте в ситуации 5-на-4 усилиями Топи Рённи.

На пятой минуте третьего периода российская сборная снова повела в счёте, отличился защитник Михаил Гуляев. В конце матча, на 59-й и 60-й минутах, Россия забросила две шайбы в пустые ворота. Авторами стали Матвей Мичков и Глеб Трикозов.

Следующий матч российская команда сыграет завтра, 3 августа. Соперник — сборная Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.



Напомним, на групповом этапе российская сборная также сыграет с командой Чехии. 6 августа состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.