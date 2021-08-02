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Юниорская сборная России обыграла Финляндию в первом матче на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России обыграла Финляндию в первом матче на Кубке Глинки/Гретцки
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Юниорская сборная России по хоккею провела свой стартовый матч на Кубке Глинки/Гретцки с командой Финляндии. Встреча завершилась победой подопечных Альберта Лещёва со счётом 5:2.

Счёт в матче на восьмой минуте в большинстве открыл форвард Илья Квочко. На 17-й минуте ответную шайбу забросил финский нападающий Йоаким Кемелль. На 30-й минуте Матвей Мичков второй раз в матче вывел Россию вперёд, реализовав большинство. Финляндия сумела сравнять счёт на 38-й минуте в ситуации 5-на-4 усилиями Топи Рённи.

На пятой минуте третьего периода российская сборная снова повела в счёте, отличился защитник Михаил Гуляев. В конце матча, на 59-й и 60-й минутах, Россия забросила две шайбы в пустые ворота. Авторами стали Матвей Мичков и Глеб Трикозов.

Следующий матч российская команда сыграет завтра, 3 августа. Соперник — сборная Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Напомним, на групповом этапе российская сборная также сыграет с командой Чехии. 6 августа состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.

Кубок Глинки/Гретцки. Группа A
02 августа 2021, понедельник. 16:30 МСК
Финляндия U18
Окончен
2 : 5
Россия U18
0:1 Квочко (Синяткин, Мичков) – 07:24' (5x4)   1:1 Кемелль (Хокканен, Хейнонен) – 17:43' (5x5)   1:2 Мичков (Гуляев, Синяткин) – 29:29' (5x4)   2:2 Рённи (Нюман) – 37:53' (5x4)   2:3 Гуляев (Мичков) – 44:17' (4x4)   2:4 Мичков – 58:08' (en)   2:5 Трикозов (Газизов) – 59:33' (en)
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