Китайский клуб ЖХЛ «КРС Ванке Рэйз» будет выступать в Мытищах вместе с «Куньлунем»
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В чемпионате Женской хоккейной лиги сезона-2021/2022 «КРС Ванке Рэйз» будет базироваться в Мытищах вместе с «Куньлунем», сообщает официальный сайт ЖХЛ.
В сезоне-2020/2021 клуб из Шэньчженя проводил домашние матчи в подмосковном Ступине. Мытищи с предыдущего сезона также являются домашней ареной для команды Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар». Женская и мужская команды клуба в предстоящем сезоне будут играть на одной арене.
Первый матч в Мытищах «КРС Ванке Рэйз» проведёт с «Агиделью» в рамках перенесённого финала Кубка ЖХЛ-2020/2021. Первый матч финала пройдёт 7 сентября в Уфе, в Мытищах пройдут вторая и, если потребуется, третья встречи. Они запланированы на 10 и 11 сентября соответственно.
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