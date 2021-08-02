Панарин: момент карьеры в «Ак Барсе» повлиял на мой профессионализм. Это стало уроком

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об эпизоде карьеры в 2012 году, когда он оказался в «Ак Барсе» и почти не играл в плей-офф Кубка Гагарина.
«Да, этот момент карьеры повлиял в сторону моего профессионализма. Уже тогда я серьёзно тренировался перед сезоном, между играми готовился, после игр и после тренировок дорабатывал. Был на правильном пути, но все равно тренер (Владимир Крикунов. — прим. „Чемпионата“) как-то не давал особо выходить, хотя я начал там достаточно хорошо.
Скорее всего, какие-то слухи дошли, что режим мы немного нарушали, и я в том числе. Руководство и тренер знали, что я хожу и веселюсь иногда. В целом это стало уроком — правда, не знаю, посадили ли меня из-за нарушений режима или чего-то другого. В любом случае Крикунову спасибо — всё получилось так, как получилось.
В СКА через год, когда я снова перешёл под плей-офф, уже серьёзно относился к делу, режим не нарушал, был серьёзно вовлечён в дело. Меня не качало уже ни влево, ни вправо — и мой серьёзный режим после Казани продолжился пять лет. Я превратился в человека, который никуда не ходит, тренируется и тренируется», — приводит слова Панарина Forbes.
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