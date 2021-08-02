Леонтьев: «Нефтехимик» выглядел здорово, но «Ак Барс» использовал наши ошибки

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги контрольного матча с «Ак Барсом» (2:4).



«Мы начали здорово, забили в большинстве. Да и вообще, судя по статистике, мы здорово выглядели, но пока хромает реализация. «Ак Барс» же использовал наши ошибки. Из позитивного могу отметить, что парни проявили характер. Бились до конца. Голевые моменты мы научимся использовать. Ребята сейчас под нагрузками, ноги забиты, руки тоже.



Завтра у нас будут изменения в составе? Глобальных перестановок не будет. Возможно заменим одну тройку. У нас, в отличии от «Ак Барса», состав один.



Игра Франса Туохимаа? Он усердно работает на тренировках. Верим, что его игра улучшиться, но пока первый блин комом», — приводит слова Леонтьева официальный сайт клуба.



Напомним, второй контрольный матч между командами состоится завтра, 3 августа.