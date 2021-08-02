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Филатов подвёл итоги победного матча России U18 с Финляндией на Кубке Глинки/Гретцки

Филатов подвёл итоги победного матча России U18 с Финляндией на Кубке Глинки/Гретцки
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Главный тренер юниорской сборной России U18 Владимир Филатов прокомментировал победу команды в матче с Финляндией (5:2) на Кубке Глинки/Гретцки.

«Сегодня понравилось, что ребята работали, и в третьем периоде склонили чашу весов в нашу сторону. Первые два периода очень непростые были, много борьбы. Ребят поздравил и поблагодарил за то, что проявили характер.

Мы не впервые на таком турнире. Такой формат, что права на ошибку нет — в плей-офф выходят две команды из группы. Готовились именно к тому, что будет сложно. Играть матчи подряд готовы.

Условия нормальные. Дворец старый и температура высокая — порядка 18 градусов, это тепло. Мы провели здесь две тренировки и сегодня входили в игру непросто — хоккеистам тяжело дышать. Но они адаптировались. Состояние льда нормальное.

Нужно продолжать гнуть свою линию. Сегодня это порой получалось, а порой финны поддавливали. У нас есть философия — быть первым номером, и ей нужно соответствовать», — цитирует Филатова сайт ФХР.

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