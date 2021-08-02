Квартальнов: рано делать выводы по игре с «Нефтехимиком», первый матч после перерыва

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги первого контрольного матча с «Нефтехимиком» (4:2).
«Первый матч, очень много молодых ребят, многие впервые играли за «Ак Барс». Идёт предсезонная работа, мы проверяем многих ребят. Завтра будут играть два других звена… Очень рано делать какие-то выводы, только первая игра прошла после большого перерыва. Хорошо, что выиграли, забили четыре гола. Единственное – пропустили дважды в меньшинстве, есть такой момент.
Игра молодых хоккеистов? Быков – молодец. Вышел тринадцатым нападающим, в первой же смене забил такой гол, получил стимул. И во втором периоде имел возможность отличиться, когда вместо Димки Воронкова играл. Хорошо взаимодействовал с Галимовым, Коваленко.
Молодые старались, работали. Во втором периоде немного переигрывали смены, но это уже наши моменты. Каждый хоккеист в разном функциональном состоянии и сейчас преждевременно делать какие-то выводы. Похвалить можно вратаря – Игорь помог нам, особенно во втором периоде выручил. Только всё начинается, нам предстоит большой объём работы впереди.
Те, кто не появился на льду сегодня – сыграют завтра? Да. Не знаю, сыграют ли Воронков и Валиев, а так – зайдут восемь человек.
Игра хоккеистов на просмотре? Пока рано что-то говорить. Да, забил гол, молодец. Играли в большинстве – ни одного броска не было, а он вышел и забил, пусть и при «5 на 5». Он оставляет хорошее впечатление, но делать какие-то выводы – рано. Всё будет зависеть от него», — цитирует Квартального официальный сайт клуба.
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