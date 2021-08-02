Нападающий России U18 Роговский: мы готовы ко всему, главное — играть в наш хоккей

Нападающий сборной России U18 Илья Роговский прокомментировал победу в матче с Финляндией (5:2) на Кубке Глинки/Гретцки.



«В перерыве тренеры подсказали, что нужно делать: нужно было добавить темп, играть жёстче в тело, убрать ошибки. В третьем периоде это получилось не сразу, но потом выполнили установку и выиграли.



Сегодня было волнительно, ещё и в день рождения? Нет, это не первый крупный турнир для нас. В команде хорошо знаем друг друга, давно играем вместе. Спасибо пацанам. Самый главный подарок.



Швейцария уже завтра, готовы? К этому и готовились в Новогорске. Мы вообще готовы ко всему – и побеждать. С кем хочется сыграть? С тем, кто на нас выйдет, соперника мы не выбираем. Главное – играть в наш хоккей.



Что сказали Сергею Иванову после игры? Серёга – лучший, как обычно! Что ему скажешь, он всё знает и так», – приводит слова Роговского ФХР.