Макгинн: не хотел переходить в команду без шансов на Кубок Стэнли. В «Питтсбурге» они есть

Нападающий «Питтсбурга» Брок Макгинн прокомментировал переход в клуб.



«Не хотел переходить в команду, которая не имела бы шансов выиграть Кубок Стэнли. Но у «Питтсбурга» светлое будущее.



В каждый год они имеют шанс на победу. Когда я узнал об интересе «Питтсбурга», то это стал один из приоритетных для меня вариантов», – цитирует Макгинна твиттер-аккаунт «Пингвинз».



Напонмим, соглашение с 27-летним канадцем заключено на четыре года. В среднем за сезон Макгинн будет получать $ 2,75 млн. Общая сумма сделки составит $ 11 млн.



В прошедшем сезоне Макгинн, выступая за «Каролину Харрикейнз», принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач при показателе полезности «0» и шести минутах штрафного времени.



На его счету также 11 встреч в плей-офф, в которых он набрал 4 (3+1) очка при коэффициенте полезности "+1".