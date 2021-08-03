«Колорадо» заключил контракт с экс-защитником «Нью-Джерси» Райаном Мюрреем

Пресс-служба клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» на официальном сайте сообщила о заключении контракта с 27-летним канадским защитником Райаном Мюрреем, выступавшим в прошлом сезоне за «Нью-Джерси Дэвилз».
Контракт с игроком заключён сроком на один год, согласно которому хоккеист заработает $ 2 млн.
«Райан-эффективный двусторонний защитник, который может обеспечить владение и добавить движение шайбы для нашей задней линии. Нам нравится то, что он привносит в нашу раздевалку, и мы рады видеть, что он вписывается в нашу группу», — так прокомментировал подписание генеральный директор «Колорадо» Джо Сакик.
В прошлом регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Мюррей принял участие в 48 встречах, в которых отметился 14 результативными передачами, продемонстрировав показатель полезности «+3» при восьми минутах штрафа.
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