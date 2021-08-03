Житник: Кейну будет выписан «волчий билет», если обвинение в игре на ставках подтвердится

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной России Алексей Житник поделился мнением о скандале, связанном со ставками и форвардом «Сан-Хосе» Эвандером Кейном.



«Верю ли, что Эвандер Кейн делал ставки на матчи с участием своей команды? Слова «веришь» или «не веришь» тут не подходят. Насколько я знаю, «Сан-Хосе» и НХЛ уже начали расследование, вот по его результатам и сделаем выводы.



Пока всё, что есть, — это интервью супруги хоккеиста. Но жёны — народ эмоциональный и переменчивый. Сегодня они говорят так, завтра — по-другому, послезавтра вообще молчат. Поэтому я не исключаю, что вскоре супруга Кейна откажется от своих слов. И тогда «дело» станет уже не таким криминальным.



Урон карьере Кейна уже нанесён? Однозначно. Для профессионального спортсмена, человека корпорации это очень тяжёлые обвинения. Если жена даст обратный ход, то на репутации Кейна останется «клякса», но он, скорее всего, сможет сохранить своё право на профессию хоккеиста НХЛ. Если же обвинение подтвердится, то ему будет выписан «волчий билет».



Есть ли прямой запрет игрокам НХЛ делать ставки на матчи своей лиги? Да, есть. В коллективном соглашении между НХЛ и профсоюзом это написано чёрным по белому. Во всяком случае, во времена моей игровой карьеры именно так и было, текст я читал.



Цвет кожи здесь не поможет. Если нарушаешь правила корпорации, то шанса в ней остаться нет.



Мог ли Кейн ставить на матчи своей команды? Сильно в этом сомневаюсь. Хоккей — это не бокс и не теннис, здесь на лёд выходят 40 человек, и сделать какой-то результат просто невозможно. Во всяком случае, я за полтора десятка лет выступлений в НХЛ ни с чем подобным не сталкивался. В Европе, говорят, такие вещи иногда возможны — в НХЛ исключены.



В лиге очень жёсткая конкуренция, на твоё место претендуют десятки человек из системы, любая промашка может привести к потере места в основной команде, а следовательно, к потере контракта и больших денег. Вряд ли в ставках можно их «отбить».



Делал ли ставки сам? Нет, меня это не вштыривает. Интереснее сыграть в покер, чем сделать ставку. Надеюсь, что так думает и Кейн, а всё остальное — фантазии», — приводит слова Житника Russia-Hockey.