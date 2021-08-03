Экс-форвард «Бостона» Крейчи подписал контракт с чешским «Оломоуцем»

Экс-нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи подписал контракт с чешским клубом «Оломоуц».



Как сообщает официальный сайт команды, соглашение заключено сроком на один год. 35-летний форвард вернулся в клуб, в системе которого начинал карьеру.



«Это историческое событие. Для нас, для города, для края и всей высшей лиги. Давид Крейчи — личность, которую Экстралига всегда рада приветствовать.



Удивительно, что игрок такого уровня будет носить свитер с петухом на груди, что, безусловно, является отличной новостью для наших замечательных болельщиков», — заявил генеральный менеджер клуба Эрик Фюрст.



Напомним, Крейчи выступал за «Бостон» с 2006 по 2021 год. Он провёл за клуб 1118 матчей с учётом плей-офф, набрав 854 (257+597) очков. В 2011 году Крейчи выиграл с «Брюинз» Кубок Стэнли.