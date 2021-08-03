Генменеджер «Чикаго»: мы дали Флёри подумать столько времени, сколько ему было нужно

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал ситуацию с Марком-Андре Флёри с его обменом из «Вегаса».



«Безусловно, это очень серьёзное приобретение. Его мастерство приводит нас в восторг. Не так часто в межсезонье появляется шанс получить обладателя «Везины», но нам повезло и мы чрезвычайно рады, что теперь он с нами в «Чикаго». Я говорил с ним и знаю, что он с нетерпением ждёт предстоящего сезона.



У него трое детей. У меня тоже есть дети. Быть хоккеистом сложно. Понятно, что обмен стал для него сюрпризом.



Поговорив с ним в первый раз, я понял, что происходит. Он поблагодарил меня за звонок и сказал: «Мне нужно время, чтобы всё осознать. Буду признателен, если вы возьмёте небольшую паузу». Я ответил, что нет никаких проблем. Я поставил себя на его место. Мы дали ему столько времени, сколько ему было нужно, чтобы всё переварить.



О Марке-Андре Флёри могу сказать только одно, и журналисты это хорошо знают. Поговорите с кем угодно в лиге, и каждый скажет вам, что о таком потрясающем одноклубнике мечтает каждая команда. Это фантастический человек, и я понимаю, почему его так любят», — цитирует Боумэна официальный сайт НХЛ.