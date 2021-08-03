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«Миннесота» обратилась в арбитраж из-за контракта Фиалы, «Филадельфия» — Санхайма

«Миннесота» обратилась в арбитраж из-за контракта Фиалы, «Филадельфия» — Санхайма
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Нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала и защитник «Филадельфии» Трэвис Санхайм добавились к списку игроков, чей контрактный вопрос может стать предметом разбирательства в арбитраже, сообщил в «Твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман.

Инициативу в данных случаях проявили клубы. Ожидается, что слушания будут проходить с 11 по 26 августа. Все игроки в данный период могут продолжать переговоры со своими клубами, подписав контракты до разбирательств.

В сезоне-2020/2021 Фиала набрал 40 очков в 50 матчах регулярного чемпионата: по 20 раз забросил и отдал результативные передачи. В семи играх плей-офф на счету нападающего гол и передача. Его кэпхит по действующему до конца июля 2-летнему контракту составлял $ 3 млн.

Санхайм в 55 матчах регулярного чемпионата-2020/2021 набрал 15 (3+12) баллов при полезности «-22». У 25-летнего защитника истёк срок 2-летнего контракта с кэпхитом $ 3,25 млн.

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