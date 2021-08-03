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«Коламбус» ищет варианты обмена Доми, выбывшего из-за травмы на несколько месяцев

«Коламбус» ищет варианты обмена Доми, выбывшего из-за травмы на несколько месяцев
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«Коламбус Блю Джекетс» намерен расстаться с нападающим Максом Доми.

Как сообщает инсайдер Sportnet Эллиотт Фридман, клуб активно ищет варианты обмена 26-летнего канадца. Ранее «Коламбус» не стал защищать хоккеиста перед драфтом расширения, но «Сиэтл» не воспользовался правом забрать форварда.

Контракт 26-летнего Доми с «Блю Джэкетс» рассчитан ещё на один год. За это время он сможет заработать $ 5,3 млн.

Доми провёл сезон-2020/2021 в «Коламбусе» после того, как 6 октября 2020 года был приобретён в результате обмена с «Монреаль Канадиенс». Он забил девять голов и отдал 15 результативных передач, набрав 24 очка и 75 минут штрафа в 54 матчах. Доми занял второе место в Национальной хоккейной лиге по штрафным минутам.

В июне он перенёс успешную операцию на правом плече. Ожидается, что Доми полностью выздоровеет через пять-шесть месяцев.

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