«Лада» и «Локомотив» сообщили об обмене хоккеистами

«Лада» объявила об обмене игроками с ярославским «Локомотивом».



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, форвард Максим Денежкин отправился в Тольятти, нападающий Степан Стешенко — в Ярославль.



Денежкин в сезоне-2020/2021 набрал 22 (7+15) очка в 34 матчах регулярного чемпионата ВХЛ за «Буран». Также в 18 матчах регулярного сезона МХЛ за «Локо» 20-летний нападающий набрал 9 (2+7) очков, в 16 матчах плей-офф — 9 (2+7) очков.



Хоккеист сыграл в одном матче за «Локомотив» в КХЛ, но набранными очками не отметился.



Стешенко сезон-2020/2021 провёл в составе «Ладьи» — фарм-клуба «Лады». 19-летний форвард принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата МХЛ, сумев набрать в них 19 (15+4) результативных баллов.