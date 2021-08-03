«Эдмонтон» готов предложить защитнику Нурсу 8-летний контракт с кэпхитом $ 9 млн

«Эдмонтон Ойлерз» хочет подписать новый контракт с защитником Дарнеллом Нурсом.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, клуб готов предложить 26-летнему игроку максимально возможное по сроку соглашение — на 8 лет. Отмечается, что кэпхит при этом может дойти до $ 9 млн за сезон.
У Нурса остался ещё один год по действующему контракту. На данный момент защитник зарабатывает $ 5,6 млн за сезон.
В прошедшем сезоне НХЛ Нурс принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 36 (16+20) результативных баллов при показателе полезности «+27». В плей-офф защитник сыграл в четырёх матчах, отметившись одной голевой передачей при полезности «0».
Нурс выступает за «Ойлерз» с 2015 года. Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2013 года под общим 7-м номером.
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