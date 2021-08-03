Веренски — об уходе Джонса: теперь я хочу, чтобы речь шла именно обо мне. Готов к работе
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал уход из клуба партнёра по защите Сета Джонса в «Чикаго».
«Когда говорили обо мне, то всегда вспоминали о нашей связке с Сетом. Теперь же я хочу, чтобы речь шла именно обо мне. Я готов к работе и к этому испытанию.
Хочу показать, что я могу сделать как игрок и, что более важно, чем я могу помочь команде, чтобы мы вернулись в плей-офф.
Я очень уважаю Сета, он один из моих лучших друзей в хоккее, желаю ему всего наилучшего. Но для меня настало время, когда я хочу и могу показать людям, на что способен сам», — цитирует Веренски официальный сайт НХЛ.
Напомним, Джонс выступал в составе «Блю Джекетс» с 2016 года. Веренски также начал выступления за «Коламбус» с сезона-2016/2017.
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