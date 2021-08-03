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«Нефтехимик» подписал контракт с Березиным, ранее выступавшим за клуб семь сезонов

«Нефтехимик» подписал контракт с Березиным, ранее выступавшим за клуб семь сезонов
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«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с защитником Максимом Березиным.

О сроке соглашения с 30-летним хоккеистом не сообщается. Недавно контракт с защитником расторг «Автомобилист».

В прошедшем сезоне Березин провёл 27 матчей в регулярном чемпионате и отметился 4 голевыми передачами при показателе полезности «-6». В плей-офф принял участие в одном матче, не набрав результативных баллов.

Березин — воспитанник «Нефтехимика». Он выступал за клуб с 2009 по 2017 годы.

Всего в КХЛ Березин сыграл 513 матчей и набрал 99 (34+65) очков. В составе «Нефтехимика» за свою карьеру защитник сыграл 359 игр, отметившись в них 76 (28+48) баллами.

Также Березин является чемпионом мира среди молодёжи 2011 года.

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