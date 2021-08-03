«Нефтехимик» подписал контракт с Березиным, ранее выступавшим за клуб семь сезонов

«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с защитником Максимом Березиным.



О сроке соглашения с 30-летним хоккеистом не сообщается. Недавно контракт с защитником расторг «Автомобилист».



В прошедшем сезоне Березин провёл 27 матчей в регулярном чемпионате и отметился 4 голевыми передачами при показателе полезности «-6». В плей-офф принял участие в одном матче, не набрав результативных баллов.



Березин — воспитанник «Нефтехимика». Он выступал за клуб с 2009 по 2017 годы.



Всего в КХЛ Березин сыграл 513 матчей и набрал 99 (34+65) очков. В составе «Нефтехимика» за свою карьеру защитник сыграл 359 игр, отметившись в них 76 (28+48) баллами.



Также Березин является чемпионом мира среди молодёжи 2011 года.