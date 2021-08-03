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Сборная России U18 объявила состав на матч со Швейцарией на Кубке Глинки/Гретцки

Сборная России U18 объявила состав на матч со Швейцарией на Кубке Глинки/Гретцки
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Стал известен состав юниорской сборной России на второй матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Швейцарии. Стартовый свисток на стадионе «ФОСФА-Арена» в Бржецлаве (Чехия) прозвучит в 16:30 мск.

Как сообщает твиттер-аккаунт ФХР, место в воротах команды займёт голкипер «Локомотива» Сергей Мурашов. Вратарь СКА Сергей Иванов, который провёл матч с Финляндией, останется в запасе.

Состав:

Малявин — Кудрявцев, Мирошниченко — Квочко — Мичков.
Сапунов — Дуда, Трикозов — Григорьев — Газизов.
Гуляев — Ремезовский, Ларькин — Демидов — Синяткин.
Барбоша — Давыдов, Перевалов — Роговский — Бут.

В первом матче турнира Россия обыграла финскую сборную со счётом 5:2.

Напомним, на групповом этапе российская команда также сыграет с командой Чехии. 6 августа состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.

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