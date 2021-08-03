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«Мы думаем, что получили апгрейд Танева». Президент «Питтсбурга» — о подписании Макгинна

«Мы думаем, что получили апгрейд Танева». Президент «Питтсбурга» — о подписании Макгинна
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Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Брайан Бурк прокомментировал подписание клубом форварда Брока Макгинна.

«Мы думаем, что получили апгрейд Танева. Он может делать больше», – цитирует Бурка Pittsburgh Hockey Now.

Ранее «Пингвинз» не защитили форварда Брэндона Танева перед драфтом расширения. Хоккеиста выбрал «Сиэтл Кракен».

Напомним, «Питтсбург» заключил соглашение с 27-летним канадцем на четыре года. В среднем за сезон Макгинн будет получать $ 2,75 млн. Общая сумма сделки составит $ 11 млн.

В прошедшем сезоне Макгинн, выступая за «Каролину Харрикейнз», принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (8+5) очков при полезности «0». На его счету также 11 встреч в плей-офф, в которых он набрал 4 (3+1) очка при коэффициенте полезности "+1".

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