«Мы думаем, что получили апгрейд Танева». Президент «Питтсбурга» — о подписании Макгинна

Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Брайан Бурк прокомментировал подписание клубом форварда Брока Макгинна.
«Мы думаем, что получили апгрейд Танева. Он может делать больше», – цитирует Бурка Pittsburgh Hockey Now.
Ранее «Пингвинз» не защитили форварда Брэндона Танева перед драфтом расширения. Хоккеиста выбрал «Сиэтл Кракен».
Напомним, «Питтсбург» заключил соглашение с 27-летним канадцем на четыре года. В среднем за сезон Макгинн будет получать $ 2,75 млн. Общая сумма сделки составит $ 11 млн.
В прошедшем сезоне Макгинн, выступая за «Каролину Харрикейнз», принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (8+5) очков при полезности «0». На его счету также 11 встреч в плей-офф, в которых он набрал 4 (3+1) очка при коэффициенте полезности "+1".
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