«Трактор» обыграл «Авангард» в стартовом матче Sochi Hockey Open

В стартовом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open челябинский «Трактор» встречался с действующим победителем Кубка Гагарина омским «Авангардом». Встреча завершилась победой «Трактора» со счётом 6:3 (2:1, 0:1, 4:1).

В первом периоде забросили обе команды: на 2-й минуте Иван Телегин вывел омичей вперёд после передачи Павла Дедунова, на 8-й Лукаш Седлак сравнял счёт после ассистов Никиты Тертышного и Виталия Абрамова, а на 9-й Тертышний ассистировал Теэму Пулккинену, который впервые в матче вывел вперёд челябинцев.

На 37-й минуте Корбан Найт и Наиль Якупов ассистировали Богдану Денисевичу, который снова сделал счёт равным, на 46-й Ник Бэйлен забил после передач Абрамова и Лукаша Седлака, а на 49-й отличился уже сам Абрамов с передачи Сергея Телегина и сделал счёт 4:2. На 50-й минуте Наиль Якупов отыграл одну шайбу. Ему ассистировали Алексей Береглазов и Франсис Паре. На 58-й минуте форвард «Трактора» Владимир Ткачёв, реализовал буллит, а на 60-й Никита Тертышный броском со своей половины льда забил в пустые ворота.

В следующем матче «Авангард» 4 августа встретится с олимпийской сборной России, «Трактор» сыграет с тем де соперником 5 августа.