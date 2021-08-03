Боб Хартли рассказал о вызове, который стоит перед «Авангардом» на предсезонном турнире

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о задачах команды на предсезонный турнир.

«Получилась хорошая игра. На предсезонке нам нужно провести 12 матчей, и сейчас идёт процесс оценки ребят. На турнире в Сочи необходимо попробовать всех новых ребят как можно в большем количестве ролей. Перед нами стоит такой вызов. И мы будем продолжать это делать. Сегодня в третьем периоде мы допустили ряд ошибок, которые решили исход встречи. Будем разбирать и обучать ребят этим моментам. Самое главное, чтобы наши новые ребята полностью овладели системой игры.

Грицюк сейчас находится в ситуации, в которой так же находится и Чистяков. Они должны доказать, что достойны занимать места среди топ-6 защитников и топ-12 нападающих. Сейчас ещё рано говорить об этом, но Арсений прекрасно знает, какие моменты ему нужно подтянуть, чтобы закрепиться и стать полноценным игроком основы.

Оценить шансы Соколова? Все ответы находятся в руках самих ребят. Зачастую принято думать, что решения принимают тренеры, но на самом деле это игроки должны себя проявить, а мы, со своей стороны, смотрим и оцениваем их. Исход зависит от того, как ребята себя покажут. Кто-то пойдёт в одном направлении, кто-то в другом. Надеюсь, что большинство ребят пойдут в правильном направлении. Нужно, чтобы ребята улучшали свою игру. У Соколова очень хорошие навыки, и мы с ним много разговариваем, потому что общение — очень важная составляющая нашей культуры. Он знает, что нужно улучшить в своей игре», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.