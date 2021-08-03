Боб Хартли рассказал о вызове, который стоит перед «Авангардом» на предсезонном турнире

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о задачах команды на предсезонный турнир.
«Получилась хорошая игра. На предсезонке нам нужно провести 12 матчей, и сейчас идёт процесс оценки ребят. На турнире в Сочи необходимо попробовать всех новых ребят как можно в большем количестве ролей. Перед нами стоит такой вызов. И мы будем продолжать это делать. Сегодня в третьем периоде мы допустили ряд ошибок, которые решили исход встречи. Будем разбирать и обучать ребят этим моментам. Самое главное, чтобы наши новые ребята полностью овладели системой игры.
Грицюк сейчас находится в ситуации, в которой так же находится и Чистяков. Они должны доказать, что достойны занимать места среди топ-6 защитников и топ-12 нападающих. Сейчас ещё рано говорить об этом, но Арсений прекрасно знает, какие моменты ему нужно подтянуть, чтобы закрепиться и стать полноценным игроком основы.
Оценить шансы Соколова? Все ответы находятся в руках самих ребят. Зачастую принято думать, что решения принимают тренеры, но на самом деле это игроки должны себя проявить, а мы, со своей стороны, смотрим и оцениваем их. Исход зависит от того, как ребята себя покажут. Кто-то пойдёт в одном направлении, кто-то в другом. Надеюсь, что большинство ребят пойдут в правильном направлении. Нужно, чтобы ребята улучшали свою игру. У Соколова очень хорошие навыки, и мы с ним много разговариваем, потому что общение — очень важная составляющая нашей культуры. Он знает, что нужно улучшить в своей игре», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 3 августа 2021
-
18:42
-
18:34
-
17:59
-
17:55
-
17:47
-
17:16
-
16:45
-
16:28
-
15:34
-
15:01
-
14:56
-
14:12
-
14:02
-
13:48
-
13:22
-
12:56
-
12:36
-
12:05
-
11:48
-
11:26
-
10:53
-
10:26
-
09:49
-
09:28
-
09:08
-
08:43
-
08:27
-
05:27
- 2 августа 2021
-
23:44
-
23:22
-
22:43
-
22:02
-
21:41
-
21:32
-
21:23