Юниорская сборная России в игре с Швейцарией забросила шесть шайб за второй период
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Юниорская сборная России по хоккею в эти минуты проводит второй матч на Кубке Глинки/Гретцки. Соперник – сборная Швейцарии. После второго периода россияне ведут со счётом 6:0 (0:0, 6:0).
На 22-й минуте при игре 5х4 Матвей Мичков броском с правого пятака в дальний угол открыл счёт в матче, на 24-й Кирилл Кудрявцев похожим броском увеличил преимущество россиян, а на 28-й Семён Синяткин снова реализовал большинство, сыграв на добивании у ворот соперника. Через 21 секунду Руслан Газизов забросил четвёртую шайбу, на 33-й минуте Александр Перевалов стал автором пятого гола, а на 34-й минуте отличился Артём Барабоша.
Напомним, что в первом матче на турнире россияне обыграли сборную Финляндии со счётом 5:2.
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