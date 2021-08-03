Гатиятулин: самое важное — найти сочетания, у «Трактора» есть пища для размышлений

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги первого матча Sochi Hockey Open с омским «Авангардом» (6:3).

«Это был первый матч предсезонной подготовки. Мы очень много внимания уделили физической подготовке, закладывали фундамент и буквально перед турниром перешли к практическим действиям. На этом турнире для нас важно найти сочетания. Мы готовились к сегодняшней игре, разбирали соперника. Довольны самоотдачей и содержанием, но есть вопросы, над которыми нужно работать. Это касается как действий в обороне, так и в атаке.

Вторая тройка смотрелась наиболее цельно? Понятно, что результат налицо. Они неплохо выглядели, но отмечу всю команду. Мы хотели увидеть желание, и оно присутствовало. Есть пробелы, над которыми мы будем работать. Что касается сочетаний, то у нас Томаш Гика получил травму. Будем смотреть и думать над его возвращением, есть пища для размышлений.

Сейчас преждевременно делать какие-то выводы, потому что это всего лишь первый матч предсезонки. Каждый знает, что наиболее важным результатом на предсезонке является поиск сочетаний. Мы знаем сильные стороны Тертышного. Будем думать, впереди ещё много игр на предсезонке, и сейчас выводы делать рано. Эмиль Гарипов восстанавливается, играть на этом турнире он не будет. Важно, чтобы он восстановился, и только после этого он приступит к тренировкам», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.