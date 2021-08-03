«Сент-Луис» подписал двухлетний контракт с Джорданом Кайру на сумму $ 5,6 млн

«Сент-Луис Блюз» подписал двухлетнее соглашение с нападающим Джорданом Кайру, сообщает официальный сайт «Блюз». Хоккеист по контракту будет получать $ 2,8 млн в год.
Напомним, что Кайру выступает за «Сент-Луис» с сезона-2018/2019 – это его единственный клуб в НХЛ.
В прошедшем сезоне хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 35 очков: забросил 14 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф на счету игрока один гол в четырёх встречах.
В первом матче сезона «Сент-Луис» в гостях сыграет с «Колорадо Эвеланш» 16 октября.
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, одним из которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
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