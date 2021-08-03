Хоккеисты «Сан-Хосе» не хотят играть с Э. Кейном. Его подозревают в ставках на свои матчи

Некоторые хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» не хотят, чтобы нападающий Эвандер Кейн возвращался в команду в следующем сезоне, сообщает The Athletic.
Напомним, его жена сообщила об участии игрока в ставках на матчи, в которых тот принимает участие, а сам хоккеист выступил с заявлением, где отрицал обвинения жены. Национальная хоккейная лига начала расследование по этому вопросу.
Прошедший сезон стал для хоккеиста одним из лучших в карьере. Кейн провёл 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 49 очков: забросил 22 шайбы и отдал 27 результативных передач. По итогам сезона «Сан-Хосе» занял седьмое место в таблице Западного дивизиона и не вышел в плей-офф.
Летом «Шаркс» хотели обменять Кейна из-за не очень хороших отношений с партнёрами по команде.
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