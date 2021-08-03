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«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче
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В Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» состоялся товарищеский матч «Нефтехимик» – «Ак Барс», в котором гости одержали победу со счётом 2:1 (0,0, 2:1, 0:0).

На 23-й минуте Тревор Мёрфи в большинстве вывел казанцев вперёд после передач Ильи Сафонова и Николая Коваленко, а на 23-й также при игре в неравных составах отличился Коваленко – ему ассистировали Сафонов и Артём Галимов. «Нефтехимик» отыграл одну шайбу на 32-й минуте также в большинстве. Отличился Андрей Чивилёв.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
03 августа 2021, вторник. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Мёрфи (Сафонов, Коваленко) – 20:33' (5x4)   0:2 Коваленко (Сафонов, Галимов) – 22:40' (5x4)   1:2 Чивилёв – 31:19' (5x4)

В первом матче нового сезона КХЛ «нефтехимик» примет «Куньлунь Ред Стар», «Ак Барс» дома сыграет с «Йокеритом». Оба матча пройдут 2 сентября.

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