«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

В Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» состоялся товарищеский матч «Нефтехимик» – «Ак Барс», в котором гости одержали победу со счётом 2:1 (0,0, 2:1, 0:0).

На 23-й минуте Тревор Мёрфи в большинстве вывел казанцев вперёд после передач Ильи Сафонова и Николая Коваленко, а на 23-й также при игре в неравных составах отличился Коваленко – ему ассистировали Сафонов и Артём Галимов. «Нефтехимик» отыграл одну шайбу на 32-й минуте также в большинстве. Отличился Андрей Чивилёв.

В первом матче нового сезона КХЛ «нефтехимик» примет «Куньлунь Ред Стар», «Ак Барс» дома сыграет с «Йокеритом». Оба матча пройдут 2 сентября.