Якупов: Хартли сказал, что я в невероятной форме? Я просто соскучился по хоккею

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал поражение от «Трактора» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open (3:6).

«Понятно, что результат не в нашу пользу, но это лишь вторая игра. Было неплохое начало, хорошо, что забили первыми. Потом два удаления, пропустили. Второй период, я считаю, был у нас сегодня лучшим: и доминировали, и бросков было много, и играли по плану, и команда менялась на ходу в зоне атаки. А потом в конце немного потеряли концентрацию и пропустили ненужные голы.

Хартли сказал, что я в невероятной форме? Не знаю, я просто очень соскучился по хоккею, потому что не играл довольно давно. Когда дали добро, я, наверное, всё лето тренировался. Не знаю, в какой я форме, сезон покажет. Может, на свежести, может, стечение обстоятельств… Я просто стараюсь, наша задача — играть, выполнять установку, что тренер говорит. Конечно, приятно, когда есть такая поддержка со стороны тренерского штаба, но всё только начинается.

Поймал ли химию с Цеглариком? Честно – нет. Потому что у нас каждый день были новые сочетания и на тренировках, и в игре с «Витязем». Сейчас задача тренерского штаба – посмотреть всех, попробовать во всех звеньях, во всех сочетаниях. Я думаю, что ближе к старту чемпионата будут какие-то звенья определённые.

Конечно, я грубо сказал, что нет: мы тренировались пару раз, но, опять же, мы могли тренироваться, а на следующий день у нас могли быть перестановки. Сейчас есть над чем работать. Петер, наверное, тоже немного в шоке от системы того, как нужно играть, но парень привыкает, и в дальнейшем будет нормально. С кем поставят – с тем и надо будет играть. У нас за счёт этого и легче хоккей, что вся команда играет в одну и ту же игру. Поэтому здесь не должно быть проблем», – цитирует Якупова официальный сайт «Авангарда».