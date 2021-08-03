Главный тренер «Северстали»: спасибо «Магнитке», что она поставила нас на место

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Металлургом» (3:6).

«Счёт ужасный. Половину игры мы играли хорошо. Если с «Адмиралом» удаления не перевернули игру, хотя мы пропускали, то здесь как раз удаления перевернули игру. К сожалению, не готовы оказались к этому. Игра сломалась сразу. Для этого и существуют предсезонные игры. Я даже рад, что так получилось. У ребят есть пример, над чем работать, кому надо больше работать.

Когда всё хорошо на предсезонке, в сезон можно войти не так. Видно, что мы пока ещё далеки от идеальной игры. Спасибо «Магнитке», что она нас поставила на место. Будем дальше работать.

Выводов по горячим следам не делают. Проанализируем. Те ребята, которые ошибались, получат ещё шанс. Ничего страшного не случилось. На них никто крест не ставит. Дальше работаем. Тем более мы сейчас под нагрузкой. Те ошибки, которые были, мы разберём и постараемся исправить. Хотелось бы, чтобы ребята слышали и понимали те ошибки, которые они совершают, исправляли их.

Игровые сочетания? Рано говорить. С прошлого года оставались связки. Хочется сохранить, добавить кому-то, пары собрать. Но это всё в процессе. Наша связка Лишка и Морозов – они первую игру сегодня играли, так же, как и Кодола – Вовченко. Судить по одной игре рано. Для того, чтобы сыграться, нужен не только тренировочный процесс, но и игра», – цитирует Разина официальный сайт «Северстали».