Тренер сборной России U18 рассказал об опасениях после разгромной победы над Швейцарией

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов прокомментировал победу над Швейцарией в матче Кубка Глинки/Гретцки (9:2).



«Да, мы забросили девять шайб – и мы играем ради радости болельщиков, это хорошо. Но я больше думаю о том, что в конце пропустили две шайбы – расслабились. Сказали ребятам о наших опасениях в раздевалке.



Расслабятся ли игроки? Это наша тренерская задача – сделать так, чтобы этого не произошло. Завтра в матче с Чехией нам нужно отталкиваться от своей игры, соблюдать дисциплину, выполнять игровое задание. И не удаляться. Останемся с тренерским штабом на арене, чтобы посмотреть матч чехов с финнами.



У нас многие ребята уже имеют большой опыт выступления за сборную. Здорово, что они забивают. Но нам как тренерам важно только, что команда выигрывает.



Группа Б? Конечно, следим. Но пока не анализируем игру команд параллельной группы. Мы сами играем каждый день и разбираем подробно прошедшие игры и следующего соперника. Когда придёт время матчей навылет, будем анализировать соперника из второй группы», – цитирует Филатова официальный сайт ФХР.

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