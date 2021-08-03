«Автомобилист» обыграл «Сочи» на Sochi Hockey Open, дважды отыгравшись по ходу встречи

Во втором матче игрового дня на предсезонном турнире Sochi Hockey Open екатеринбургский «Автомобилист» встречался с хозяином турнира – «Сочи» – и одержал победу после овертайма со счётом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).



На 25-й минуте в большинстве Янис Якс с передачи Максима Третьяка вывел «Сочи» вперёд, на 44-й минуте, также при игре 5х4, Сергей Шумаков сравнял счёт после ассистов Алексея Макеева и Ефима Гуркина, а на 46-й Юрий Александров снова вывел сочинцев вперёд после передач Кирилла Петькова и Дениса Вихарева.



На 52-й минуте Степан Хрипунов снова сделал счёт равным – ему ассистировали Павел Куликов и Григорий Белоусов, а на второй минуте овертайма победу «Автомобилисту» принёс Макеев, забивший с передачи Шумакова.

В следующем матче «Сочи» сыграет со СКА 4 августа, «Автомобилист» встретится с тем де соперником 5 августа.