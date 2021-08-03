«Автомобилист» обыграл «Сочи» на Sochi Hockey Open, дважды отыгравшись по ходу встречи

Во втором матче игрового дня на предсезонном турнире Sochi Hockey Open екатеринбургский «Автомобилист» встречался с хозяином турнира – «Сочи» – и одержал победу после овертайма со счётом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).
На 25-й минуте в большинстве Янис Якс с передачи Максима Третьяка вывел «Сочи» вперёд, на 44-й минуте, также при игре 5х4, Сергей Шумаков сравнял счёт после ассистов Алексея Макеева и Ефима Гуркина, а на 46-й Юрий Александров снова вывел сочинцев вперёд после передач Кирилла Петькова и Дениса Вихарева.
На 52-й минуте Степан Хрипунов снова сделал счёт равным – ему ассистировали Павел Куликов и Григорий Белоусов, а на второй минуте овертайма победу «Автомобилисту» принёс Макеев, забивший с передачи Шумакова.
В следующем матче «Сочи» сыграет со СКА 4 августа, «Автомобилист» встретится с тем де соперником 5 августа.
- 3 августа 2021
-
21:52
-
21:19
-
20:44
-
20:27
-
20:01
-
19:32
-
19:11
-
18:42
-
18:34
-
17:59
-
17:55
-
17:47
-
17:16
-
16:45
-
16:28
-
15:34
-
15:01
-
14:56
-
14:12
-
14:02
-
13:48
-
13:22
-
12:56
-
12:36
-
12:05
-
11:48
-
11:26
-
10:53
-
10:26
-
09:49
-
09:28
-
09:08
-
08:43
-
08:27
-
05:27