Нападающий юниорской сборной России прокомментировал разгромную победу над Швейцарией

Нападающий юниорской сборной России Александр Перевалов подвёл итоги разгромного матча Кубка Глинки/Гретцки с командой Швейцарии (9:2).
«Хороший матч – выполнили задачу тренера и выиграли. В первом периоде не всё получалось, тренеры внесли коррективы в перерыве, объяснили, что нам надо играть в наш хоккей – выполнили это и получился такой счет – 9:2.
Мои голы? Спасибо партнёрам. Удачно попал в случае с первой шайбой, а во втором увидел, что двое защитников «выдергиваются», решил взять их на противоходе, потом оставалось только положить вратаря.
Хватит ли сил на три игры за три дня? Это привычно, особенно в детстве доводилось часто играть игры подряд, иногда по семь. Завтра будем готовы. Идём по турниру хорошо – есть две победы, надеюсь, так же будем продолжать. За другой группой не следим, только за нашими матчами и соперниками, готовимся к ним.
Удивили ли швейцарцы в первом периоде? У них хорошая команда, но это мы не показывали свой хоккей. Когда мы перестроились, всё начало получаться.
Как победить Чехию? Тренеры покажут, в какой хоккей играют чехи, подскажут, как тактически действовать против них. Настроимся и покажем свою игру», – цитирует Перевалова сайт ФХР.
- 3 августа 2021
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