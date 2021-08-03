Питерс: с нетерпением жду, что скажет Дацюк. Это будет очень интересное решение

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал ситуацию с возможным продолжением карьеры Павла Дацюка.

«Дацюк сейчас самостоятельно тренируется, и решение о продолжении карьеры он будет принимать в течение всего августа. Мы сами ждём этого решения. Он должен взвесить все возможности вместе со своей семьёй. Уверен, что, если он почувствует свою готовность, он присоединится к команде. Это будет очень интересное решение. С нетерпением жду, что скажет Дацюк. Всё зависит только от него. Он продолжает тренироваться и смотрит на своё состояние. Когда он примет решение, то сообщит нам его.

Позднее появление Дацюка может разрушить уже созданные звенья? Нет, нет, нет. Мы сыграли всего 1 матч из 11. Как вы знаете, в прошлом году предсезонка получилась довольно странной и стала для всех серьёзным испытанием. В этом году у нас 3 турнира – в Сочи, Уфе и Челябинске. У нас есть много времени, чтобы посмотреть разных игроков. Сейчас у нас 33 игрока, и мы смотрим различные сочетания. Если и когда он примет решение о продолжении карьеры, то в любом случае усилит нашу команду», – передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.