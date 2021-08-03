Главный тренер «Сочи» Ставровский подвёл итоги первой игры на Sochi Hockey Open

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в первом матче на Sochi Hockey Open (2:3, ОТ).

Очень много индивидуального брака, но это нормально для этого периода. Самое главное, что показали хорошее движение. Была нацеленность на ворота, моментов создали предостаточно. К сожалению, уступили в овертайме.



Полным составом мы катаемся всего неделю. Резерв ещё есть, есть ребята, которые сегодня не играли. Будем их использовать на этом турнире. Хотим большей частью играть основным составом, чтобы подготовить то, что мы хотим делать в сезоне, то есть стараться играть первым номером, чтобы ребята поняли нашу философию. Все матчи будем играть в основном первым составом.

Гол Якса? Он сыграл по эпизоду, мы тренируем подключения защитников. В этом сезоне это у нас будет делаться постоянно, мы должны создавать преимущество в атаке. Хотим видеть это в течение всего сезона.



Третьяк с Хелльбергом на этом турнире сыграют пополам, по два матча, а дальше будет видно. Конкуренцию никто не отменял.



Думаю, Бакош будет играть на турнире. Не в ближайших играх, возможно, в последних», – передаёт слова Ставровского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.