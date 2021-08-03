Голкипер «Ак Барса»: парни молодчики, очень много поймали шайб на себя

Голкипер казанского «Ак Барса» Артур Ахтямов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в контрольном матче (2:1).

«В первую очередь хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие. Эмоции от матча – отличные! Первая игра за долгое время, первая победа.

Броски «Нефтехимика» из средней зоны? Скорее, держало в тонусе.

Приводило ли к усталости большое количество игры в меньшинстве? Если честно, было непросто, но хорошо, что выстояли. Парни молодчики, очень много поймали шайб на себя.

Тренеры отметили психологическую устойчивость? Приятно получить такую оценку. Сегодня были как хорошие моменты, так и не очень. Сейчас важно проанализировать свою игру и проработать ошибки», – цитирует Ахтямова официальный сайт «Ак Барса».