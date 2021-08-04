Ртищев: летом делал минимум 600 бросков каждый день – оттачивал точность

Нападающий ЦСКА Никита Ртищев рассказал над чем работал во время отпуска.

«Команда заряжена, всё четко и по плану. Для меня лично эта предсезонка очень важна. Год назад из-за травмы готовился самостоятельно, месяц пропустил, тяжело догонял команду. В итоге провел за ЦСКА лишь шесть матчей – заметно меньше, чем в прошлом и позапрошлом сезонах. Можно сказать, сделал шаг назад. Такая ситуация стала самой лучшей мотивацией. В июне изменил план индивидуальной подготовки, кое-что добавил и изменил.

На даче в Подмосковье отец смастерил специальный корт для отработки броска. Становился на коньки – чтобы смоделировать близкую к игре ситуацию – и бросал. Минимум 600 бросков каждый день.

В чём фишка? Раньше летом больше работал над силой броска, теперь опытные люди подсказали – оттачивай не силу, а точность, стреляй по специальным точкам. Это реально полезная работа.

Читал интервью многих звездных форвардов, того же Никиты Кучерова, который рассказывал, как много летом уделяет внимания броску, особенно его точности. Всё взял на вооружение!» – цитирует Ртищева Russia-Hockey.