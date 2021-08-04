Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Антидопинговый комитет Швейцарии дисквалифицировал экс-форварда «Тампы» на три месяца

Антидопинговый комитет Швейцарии дисквалифицировал экс-форварда «Тампы» на три месяца
Комментарии

Антидопинговый комитет Швейцарии дисквалифицировал форварда «Берна» Кори Конахера на 3 месяца и оштрафовал на 2500 франков, сообщает Swiss Hockey News.

Антидопинговая комиссия Швейцарии отстранила хоккеиста после того, как он не подал прошение о разрешении на приём инсулина. Это произошло, когда канадец присоединился к «Берну» в феврале текущего года. 31-летнему игроку требуется это вещество по состоянию здоровья.

Трехмесячное отстранение было выдано задним числом, начиная с 5 мая, а это означает, что «Берн» может в скором времени снова рассчитывать на своего форварда.

В НХЛ игрок провёл 193 матча за «Тампу», «Оттаву» и «Айлендерс», набрав 75 очков (28+47). В 10 играх Кубка Стэнли забил 3 гола.

Звёздная «Тампа» лишилась лучшего третьего звена в НХЛ. Как теперь жить чемпиону лиги Звёздная «Тампа» лишилась лучшего третьего звена в НХЛ. Как теперь жить чемпиону лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021