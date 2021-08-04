Антидопинговый комитет Швейцарии дисквалифицировал экс-форварда «Тампы» на три месяца

Антидопинговый комитет Швейцарии дисквалифицировал форварда «Берна» Кори Конахера на 3 месяца и оштрафовал на 2500 франков, сообщает Swiss Hockey News.



Антидопинговая комиссия Швейцарии отстранила хоккеиста после того, как он не подал прошение о разрешении на приём инсулина. Это произошло, когда канадец присоединился к «Берну» в феврале текущего года. 31-летнему игроку требуется это вещество по состоянию здоровья.



Трехмесячное отстранение было выдано задним числом, начиная с 5 мая, а это означает, что «Берн» может в скором времени снова рассчитывать на своего форварда.



В НХЛ игрок провёл 193 матча за «Тампу», «Оттаву» и «Айлендерс», набрав 75 очков (28+47). В 10 играх Кубка Стэнли забил 3 гола.