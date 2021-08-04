Состав олимпийской сборной России на матч с «Авангардом» на Sochi Hockey Open

Сегодня, 4 августа, олимпийская сборной России проведёт первый матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Встреча пройдёт в Сочи на арене «Шайба» и начнётся в 15:00 мск.

Состав олимпийской сборной России:

Аскаров (Николаев);

Кирсанов – Давыдов, Чибриков – Свечков – Хуснутдинов;

Грудинин – Стеклов, Федотов – Злодеев – Гущин;

Макаров – Савиков, Кондырев – Гуслистов – Баканов;

Коромыслов – Лазутин, Тринеев – Аймурзин – Юров.

Напомним, для «Авангарда» этот матч станет вторым на турнире. 3 августа омичи уступили челябинскому «Трактору» со счётом 3:6.

В следующей встрече олимпийская сборная России сыграет с «Трактором» 5 августа в 15:00, а затем встретится с «Сочи» 6 августа и с «Автомобилистом» – 8-го.