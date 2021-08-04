Врач «Динамо»: через три дня после вакцинации мы приступили к тренировочному процессу

Врач московского «Динамо» Илья Темерев рассказал о вакцинации от коронавируса.
«Люди, возможно, устали от жёстких рамок и начинают пренебрегать мерами предосторожности. Этого делать нельзя, даже если вы уже переболели в лёгкой форме или вакцинировались – это не отменяет всех рекомендаций Минздрава, Роспотребнадзора и ВОЗ о мерах по предотвращению заболеваемости.
Привились ли динамовцы и почему важно прививаться? Да, 12 июля хоккеисты прошли вакцинирование. Оно является одним из методов профилактики инфекционных и вирусных заболеваний. В ситуации с коронавирусом это очень важно, поэтому считаю, что нужно прививаться.
Побочные эффекты? Спортсмены перенесли достаточно легко введение первого компонента. Отмечались небольшие побочные эффекты в виде повышения температуры, общей слабости, но все эти моменты возникали в первые сутки после вакцинации. После все хоккеисты чувствовали себя хорошо и через три дня мы приступили к тренировочному процессу», – цитирует Темерева официальный сайт бело-голубых.
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