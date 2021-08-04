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Э. Кейн вышел из альянса по борьбе с расизмом на время расследования дела о ставках

Э. Кейн вышел из альянса по борьбе с расизмом на время расследования дела о ставках
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Альянс хоккейного разнообразия выпустил заявление по поводу ситуации с форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном.

«Альянс знает об обвинениях в адрес нашего коллеги и друга Эвандера Кэйна и считает их беспокоящими. Мы очень серьёзно относимся к этой ситуации, пытаясь узнать правду.

Мы полностью доверяем всем правовым процедурам, а также полностью уважаем неприкосновенность частной жизни мистера Кейна и его семьи.

Тем временем мистер Кейн, член нашего правления, находится в добровольном отпуске, чтобы не отвлекаться от нашей миссии по искоренению системного расизма и нетерпимости в хоккее», – цитирует заявление организации TSN.

Отметим, что Эвандер Кейн является одним из основателей альянса. Он создал его в прошлом году вместе с экс-игроком НХЛ Акимом Алиу.

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