Э. Кейн вышел из альянса по борьбе с расизмом на время расследования дела о ставках

Альянс хоккейного разнообразия выпустил заявление по поводу ситуации с форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном.



«Альянс знает об обвинениях в адрес нашего коллеги и друга Эвандера Кэйна и считает их беспокоящими. Мы очень серьёзно относимся к этой ситуации, пытаясь узнать правду.



Мы полностью доверяем всем правовым процедурам, а также полностью уважаем неприкосновенность частной жизни мистера Кейна и его семьи.



Тем временем мистер Кейн, член нашего правления, находится в добровольном отпуске, чтобы не отвлекаться от нашей миссии по искоренению системного расизма и нетерпимости в хоккее», – цитирует заявление организации TSN.



Отметим, что Эвандер Кейн является одним из основателей альянса. Он создал его в прошлом году вместе с экс-игроком НХЛ Акимом Алиу.