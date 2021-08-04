«Авангард» одержал уверенную победу над олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open

Олимпийская сборной России и «Авангард» провели матч в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Встреча прошла в Сочи на арене «Шайба» и завершилась победой омского клуба со счётом 5:1 (1:1, 0:0, 4:0).



Счёт в матче на седьмой минуте открыл нападающий российской олимпийской команды Никита Чибриков. На 18-й минуте ответную шайбу забросил форвард «ястребов» Арсений Грицюк.



Следующая шайба была заброшена уже в третьем периоде. На 43-й минуте игры в большинстве вперёд «Авангард» вывел форвард Денис Зернов. Третью шайбу в ворота сборной России оформил Павел Дедунов на 46-й минуте. Четвёртое взятие ворот «Авангард» оформил на 50-й минуте усилиями Франсиса Паре. Заключительную шайбу в игре на последней минуте в пустые ворота забросил форвард Иван Телегин.



Напомним, для «Авангарда» этот матч стал вторым на турнире. 3 августа омичи уступили челябинскому «Трактору» со счётом 3:6.



В следующей встрече олимпийская сборная России сыграет с «Трактором» 5 августа в 15:00, а затем встретится с «Сочи» 6 августа и с «Автомобилистом» – 8-го.