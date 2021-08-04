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«Авангард» одержал уверенную победу над олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open

«Авангард» одержал уверенную победу над олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open
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Олимпийская сборной России и «Авангард» провели матч в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Встреча прошла в Сочи на арене «Шайба» и завершилась победой омского клуба со счётом 5:1 (1:1, 0:0, 4:0).

Счёт в матче на седьмой минуте открыл нападающий российской олимпийской команды Никита Чибриков. На 18-й минуте ответную шайбу забросил форвард «ястребов» Арсений Грицюк.

Следующая шайба была заброшена уже в третьем периоде. На 43-й минуте игры в большинстве вперёд «Авангард» вывел форвард Денис Зернов. Третью шайбу в ворота сборной России оформил Павел Дедунов на 46-й минуте. Четвёртое взятие ворот «Авангард» оформил на 50-й минуте усилиями Франсиса Паре. Заключительную шайбу в игре на последней минуте в пустые ворота забросил форвард Иван Телегин.

Напомним, для «Авангарда» этот матч стал вторым на турнире. 3 августа омичи уступили челябинскому «Трактору» со счётом 3:6.

В следующей встрече олимпийская сборная России сыграет с «Трактором» 5 августа в 15:00, а затем встретится с «Сочи» 6 августа и с «Автомобилистом» – 8-го.

Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open
04 августа 2021, среда. 15:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Россия (олимп.)
0:1 Чибриков (Хуснутдинов) – 06:37' (5x5)   1:1 Грицюк (Чистяков, Косов) – 17:25' (5x5)   2:1 Зернов (Готовец, Брюквин) – 43:37' (5x4)   3:1 Дедунов (Шевченко) – 45:15' (5x5)   4:1 Паре (Покка, Жарков) – 49:51' (5x5)   5:1 Телегин (Косов) – 59:33' (en)
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